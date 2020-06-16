В мировом рейтинге конкурентоспособности Литва опустилась на 31 место

В мировом рейтинге конкурентоспособности в этом году, по сравнению с прошлым годом, Литва опустилась на две позиции на 31-ое место среди 63 стран, входящих в рейтинг. Литву в этом году опередила Эстония, сделавшая большой скачек.

За год Литва значительно улучшила свои позиции в сфере экономического развития, однако снизила показатели в сферах эффективности бизнеса, эффективности госсектора и в оценке инфраструктуры, сообщило агентство поощрения бизнеса Versli Lietuva.

"У Литвы, как у маленькой экономики есть свойство быстро отражать реальную ситуацию, и она не такая инертная, как другие крупные государства мира. Поэтому результаты этого рейтинга достаточно точно отражают сигнализируют об имеющемся положении с конкуренцией, а тенденции в нашей стране, скорее всего, отражают анализ долгосрочных мест в рейтинге", – отметил в пресс-релизе глава отдела исследований и анализа Versli Lietuva Вадим Иванов.

Аналитики Versli Lietuva считают, что основным вызовом литовской экономики остается низкая доля производства с высокой добавленной стоимостью и сектора услуг в структуре хозяйства. Для преодоления этого вызова требуется укрепить систему образования, инфраструктуру научных исследований и климат регулирования, благоприятный для бизнеса.

Эстония в этом году поднялась на 7 позиций на 28-ое место, Латвия уступила одну позицию и оказалась на 41-ом месте, Польша также снизилась на одну ступеньку и была на 29 месте. Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Сингапур, в первую пятерку также входят Дания, Швейцария, Голландия, Гонконг.

Международный швейцарский институт менеджмента IMD составляет этот рейтинг с 1989 года. Литва в этом рейтинге оценивается с 2007 года.

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