Минздрав Литвы пополнил список симптомов COVID-19

Минздрав Литвы обновил список симптомов коронавируса (COVID-19) и наряду с ранее перечисленными – температура, кашель и тяжелое дыхание – включил в него утрату или притупление обоняния и вкуса. Есть и менее специфические симптомы – головная и мышечная боль, озноб, усталость, рвота или понос, сказано в пресс-релизе.

Характеристика случая дополнена в соответствии с Европейским центром превенции и контроля заболеваний решением министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги.

Характеристика случая предполагает эпидемиологические критерии – человек, возможно болен коронавирусом, если он хотя бы раз за последние 14 дней до появления симптомов контактировал с человеком, у которого установили болезнь, или был в доме опеки, где у работников или пациентов был установлен коронавирус.

Подтвержденными считаются случаи, которые были установлены в лаборатории.

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