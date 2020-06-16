Евростат: в этом году в Литве число свободных рабочих мест меньше, чем в среднем в ЕС

BNS ru.DELFI.lt

Annie Spratt / Unsplash

В первом квартале этого года количество свободных рабочих мест в Литве было ниже среднего показателя в Евросоюзе, сообщил Евростат.

Доля свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в январе-марте составило 1,1% всех позиций, или на 0,8 пункта меньше, чем в среднем в ЕС (1,9%), свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза. За год – в первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2019 года, этот показатель в Литве снизился на 0,4%. В Латвии показатель составил 2%, а в Эстонии - 1,4%. Больше всего свободных рабочих мест в ЕС было в Чехии (5,7%). Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: