Президентская служба: зарплаты в апреле снизились, особенно беспокоит ситуация в регионах

В среднем зарплаты в Литве в апреле снизились на 6,6%, таковы данные, которыми поделилась президентская служба. С учетом частного и госсекторов зарплаты в апреле снизились на 3,9%.

"Снижение зарплат в апреле, к сожалению подтверждает, что прогнозы ЕК (-8%) и Центробанка Литвы (-3%) о снижении зарплат в этом году верны, и это может быть не эпизодическим снижением доходов. Поскольку зарплаты снизились во многих муниципалитетах, вино, что самая уязвимая группа работников живет в регионах", – сказал советник Гитанаса Науседы Симонас Крепшта.

Во вторник парламент должен рассмотреть предложение президента о временном снижении подоходного налога.

"Президент предложил снизить подоходный налог на доходы ниже 3 средних зарплат. Депутаты зарегистрировали поправки - снижение тарифа ПН на доходы меньше 2 средних зарплат. Президент считает этот вариант хорошим компромиссом. Он считает, что если тариф ПН не будет снижен с 20 до 15% – работники, особенно в регионах, будут подвержены серьезному финансовому риску", – сказал Крепшта.

По подсчетам президентской службы, больше всего доходы жителей упали в Друскининкай (-18,5%), Кедайняйском районе (-12,6%) и Висагинасе (-12,2%).

Парламентский комитет по бюджету и финансам не одобрил предложение президента в связи со снижением ПН в этом году.

Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что правительство это предложение не одобряет, поскольку оно выходит за рамки госпрограммы, и не отвечает международным предложениям в вопросе снижения риска нищеты. Президент предлагает снизить ПН на зарплаты ниже 3 средних с 20 до 15%.

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