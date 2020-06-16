В местах торговли и мероприятий в Литве сохраняется требование дистанции, маски лишь рекомендуются

В местах торговли, предоставления услуг, проведения мероприятий и общественном транспорте со среды маски больше не являются обязательными, но другие средства защиты (дистанция, дезинфекция) должны сохраняться, показывает решение министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

В подписанном главой Оперативного центра чрезвычайного положения, министром здравоохранения Аурелиюсом Вериги сказано, что после окончания карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему нужно соблюдать расстояние в один метр между людьми, создать возможность для дезинфекции рук.

В такие места не будут допускаться люди с признаками ОРВИ (насморком, кашлем, одышкой).

Маски со среды перестают быть обязательными и для посетителей, и для работников, однако использовать их все же рекомендуется.

В Минздраве подтвердили, что и в общественном транспорте маски надевать только рекомендуется, но они не будут обязательны.

Также сохраняется предписание не реже одного раза в час проветривать помещения, не реже двух раз в день дезинфицировать поверхности: ручки, перила, включатели, спинки стульев, тележки и корзины для покупок.

Со среды в Литве отменяется карантин, объявленный из-за коронавируса 16 марта, но остается в силе чрезвычайное положение.

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