Расследование должно выяснить, имело ли место в данном случае нарушения общественного порядка.
Его проводят сотрудники Вильнюсского районного комиссариата полиции, а возглавили прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры.
В минувший четверг, примерно в час ночи, на асфальте улицы Упес была сделана надпись красками.
По данным агентства BNS, на асфальте было написано "дом вора" и "Сквернялис".
Мужчину 1981 года рождения, который сделал эти надписи, задержали сотрудники Департамента охраны руководства и передали полиции.
В нарушении подозревается бывший советник экс-президента Дали Грибаускайте и экс-министра транспорта Рокаса Масюлиса Гедиминас Вайткявичюс.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!