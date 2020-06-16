Житель Аникщяй сфотографировал редкого в Литве хищника

Встреча с редкой в Литве рысью - настоящее чудо. Согласно подсчетам, в стране живет всего около 100 этих занесенных в Красную книгу хищников. Однако жителю Аникщяй Вайдасу Пупялису повезло, он сфотографировал этого красивого зверя.

Пупялис сказал, что в Рубикяй, рядом с Аникщяй, увидел рысь на рельсах.

"Когда я бываю на природе с фотоаппаратом в руках, всегда надеюсь на неожиданную встречу – с косулей, зайцем или лисой. Но увидеть рысь я не ожидал. Между нами было около 150 м, к счастью, фотоаппарат был в руках", – порадовался он.

"Когда я смотрел в фотообъектив, рысь заняла такую позицию, которая и запечатлена на снимке. У меня было всего несколько секунд", – сказал Пупялис.

"Это первый раз, когда я своими глазами увидел этого зверя", – продолжил он.

Рысь включена в Красную книгу Литвы и находится под охраной. Охота на рысей запрещена с 1979 года.

В 2007 г., когда издавали Красную книгу Литвы, в стране было всего 40-50 особей. Продолжительность жизни рыси в природе - 10–12 лет, но в природе с 7 лет животное начинает стариться и до максимального возраста доживает редко.

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