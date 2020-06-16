Резерв медсредств пополнился 33 тоннами защитных халатов и бахил

В порядке подготовки ко второй волне коронавируса резерв медицинских средств Центра экстремальных ситуаций Литвы пополнился 33 тоннами защитных халатов и бахил, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Средства защиты доставлены в Литву из Китая поездом.

Минздрав утверждает, что на сегодняшний день в Литву уже поступила большая часть сделанного еще в марте заказа на средства личной защиты для медиков, который частями поступает из Китая самолетами или по суше.

Сейчас некоторых средств защиты, как отмечает Минздрав, должно хватить как минимум на несколько месяцев.

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