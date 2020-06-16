Появились первые результаты исследования образцов воды из Немана

15 июня эксперты Агентства охраны природы взяли образцы вод Немана рядом с Алитусом и Друскининкай, когда появилась информация о том, что около Гродно в реке гибнет рыба и другие животные. Исследования образцов показали, что в воде снижено количество кислорода.

Однако нельзя сказать, что количество кислорода упало ниже минимальной отметки, т.е. нет его нехватки,сказано в сообщении агентства.

В образцах из Алитуса установили концентрацию кислорода в количестве 5,7 мг/л, а из-под Друскининкай - 6,3 мг/л. Минимальная концентрация – 4 мг/л O2.

Это показывает, что концентрация ниже пограничной (≥ 7 мг), но выше минимальной критической.

Статьи по теме: В Немане гибнут животные: эксперты подозревают загрязнение на территории Беларуси

Температура воды в Немане составляла 20–21oC, это может быть причиной снижения количества кислорода.

Чем выше температура воды, тем меньше кислорода в ней растворяется.

На следующей неделе появится информация о содержании в воде органических веществ, тяжелых металлов, фталатов, хлорфенолов и т.д. Дополнительно проверят воду на токсичность.

В воскресенье фотографиями мертвых животных поделился белорусский натуралист Дмитрий Винчевский, его информацию перепечатала дирекция Жувинтского биосферного резервата. Ее глава Арунас Пранайтис сказал, что не сомневается в аутентичности снимков.

"Он часто присылает нам информацию о ситуации в Гродненской области. Это для нас важно, поскольку может коснуться и нас. Это надежный человек", – сказал Пранайтис.

Он заметил, что в Литве пока гибель рыбы не наблюдается, но беспокоит тот факт, что Гродно находится рядом с Литвой. В белорусских СМИ появились сообщения о гибели рыбы и других животных в Немане около Гродно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!