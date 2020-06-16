Минздрав Литвы объявил список из 45 стран, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной

Минздрав Литвы утвердил список 45 стран, в которых за последние 14 дней уровень заболевания коронавирусом (COVID-19) был выше 25 случаев на 100 000 жителей. Этот список будет обновляться каждую неделю. Его будет объявлять Минздрав.

В списке – в основном не страны Евросоюза и Европейской экономической зоны. Вернувшиеся из этих стран в Литву должны 14 дней провести в самоизоляции. Этот порядок действует до окончания карантина.

Кроме того, они в течение 48 ч. должны зарегистрироваться в Национальном центре общественного здравоохранения, предоставить свои данные специалистам.

Иностранцы из этих стран в Литву могут приехать только в исключительном случае. Те, кто получит разрешение на приезд, по действующим во время карантина правилам, должны 14 дней провести в изоляции.

Минздрав напоминает, что иностранцы из стран ЕЭЗ, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии должны руководствоваться другим списком, который тоже постоянно обновляется.

Список стран, в которых распространен COVID-19

1. Афганистан

2. Андорра

3. Аргентина

4. Армения

5. Азербайджан

6. Бахрейн

7. Беларусь

8. Боливия

9. Бразилия

10. Центральноафриканская республика

11. Чили

12. Доминиканская республика

13. Джибути

14. Эквадор

15. Габон

16. Гибралтар

17. Гондурас

18. Ирак

19. Иран

20. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

21. США

22. Объединенные Арабские Эмираты

23. Острова Кайман

24. Катар

25. Колумбия

26. Кувейт

27. Мальдивы

28. Мексика

29. Молдавия

30. Оман

31. Пакистан

32. Панама

33. Перу

34. ЮАР

35. Португалия

36. Пуэрто-Рико

37. Россия

38. Сан-Марино

39. Сан-Томе и Принсипи

40. Саудовская Аравия

41. Сингапур

42. Суринам

43. Македония

44. Швеция

45. Республика Островов Зелёного Мыса

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