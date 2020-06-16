Порядок записи к врачам сводит жителей Литвы с ума: мы еще хотим жить

Литва в режиме карантина живет почти три месяца, поэтому пациенты, которые не могут попасть к врачам, уже устали ждать и молчать, пишет Sekundė.

"Мы еще хотим жить. Нам очень плохо без помощи врачей. Бывают боли, нужно сделать укол, а негде. Приходится каждый день вызывать скорую", – возмущаются пациенты Крекенавского центра первичной медицинской помощи – жители деревень Жибартоняй, Митрунай, Райчёняй, Линкайчай, Бурвяляй, Жидяляй.

"Среди нас много сердечников, есть диабетики, им надо сдавать кровь, а сделать это негде. Аурелиюс Верига смягчил условия, многие амбулатории работают, а у нас тишина", – писали жители.

Такое письмо было неожиданным для главврача Крекенавской амбулатории Нийоле Лекараускене.

"Вы меня удивили. Никто ко мне с жалобами не обращался. Мы работаем в соответствии с действующим порядком", – сказала врач.

По ее словам, на сайте амбулатории есть порядок работы в нынешних условиях. Амбулатория работает с 11 мая.

Лекараускене сказала, что, как и везде, в первую очередь пациентов консультируют по телефону, но есть и график приема. Пока врач принимает двоих человек в час, поскольку после каждого пациента надо проветривать и дезинфицировать помещение.

Лекараускене сказала, что очередей нет, но как и во всех поликлиниках предоставляют больше услуг дистанционно – выписывают электронные рецепты, продлевают больничные, выдают направления.

"Много делаем дистанционно и успешно". По ее словам, анализы крови берут в прежнем порядке.

По словам Лекараускене, амбулатория работала и в карантин – предоставляла неотложную помощь.

"Мы очень рады, что в Крекенаве не было COVID-19", – сказала врач.

"То, что я скажу, прозвучит банально. Врачи говорят, что некоторые люди приходили просто поговорить, пообщаться между собой. С другой стороны - общение тоже часть лечения. (...) Жаль, что этого не осталось", – сказала Лекараускене.

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