В центре Вильнюса на дороге образовалась яма, замедлено движение

15 июня после обеда на ул. Наугардуко на дороге образовалась небольшая яма. Представитель компании Vilniaus vandenys Рената Саулите-Смальске сказала, что сейчас движение восстановлено, а работы начнутся во вторник.

"В нашу диспетчерскую сообщили, что около колодца, на ул. Наугардуко, 16, образовался провал. Мы информировали подрядчиков. Первое, что делают в таких случаях – засыпают гравий и выравнивают проезжую часть, чтобы можно было восстановить движение", – сказала Саулите-Смальске.

По ее сведениям, движение уже восстановлено.

Во вторник инженеры Vilniaus vandenys выяснят причину провала, устранят последствия.

"По предварительным данным, причина - обильные ливневые дожди, которые вымывают грунт. В таком случае надо укреплять и восстанавливать грунт – асфальт. Во вторник уже будут известны причины и начаты работы по восстановлению дороги", – сказала она.

Яму засыпали, вокруг установлено заграждение.

"Знак поставили, конечно, движение будет медленнее, но проехать можно", – информирует Vilniaus vandenys.

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