Премьер-министр Литвы обратился в полицию по факту клеветы

После того как в минувший четверг неизвестные краской исписали асфальт на улице Упес в Смигляй (Вильнюсский район), премьер-министр Саулюс Сквернялис обратился в полицию по факту клеветы.

Глава комиссариата полиции Вильнюсского округа Арвидас Синис сказал, что полиция сейчас рассматривает заявление и решает, начать ли расследование по факту клеветы.

"Получено письменное заявление в связи с нарушением по 154 ст., это "Клевета" (...) сейчас решают, будет ли начато расследование", – сказал 15 июня Синис.

По его словам, заявление написал Сквернялис, а документ был получен на прошлой неделе.

"Получено заявление, да (...) в конце прошлой недели", – сказал Синис.

Сейчас также решают вопрос ответственности за то, что кто-то оставил надписи на дороге, пока уточняют обстоятельства.

"Что касается надписей на дороге, то тут, скорее всего, уголовный кодекс не действует, (...) может быть административное нарушение", – сказал глава комиссариата.

В минувший четверг, около часа ночи, неизвестные исписали асфальт на ул. Упес, где живет премьер-министр Литвы.

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