В ожидании окончания карантина: жители Литвы уже не понимают, что разрешено, а что - нет

Гайле Ярушявичюте ru.DELFI.lt

Большая часть жителей Литвы считает, что получает достаточно информации о деятельности правительства во время кризиса, вызванного коронавирусом. Но на просьбу сказать, какой информации им больше всего не хватает, они акцентировали, что не располагают данными о возобновлении работы медучреждений и помощи жителям.

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