Со среды ношение масок в Литве станет необязательным

Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис сказал, что несмотря на то, что с 17 июня ношение масок в общественных местах будет необязательным, людям все же рекомендуют не отказываться от них.

"После окончания карантина маски надевать необязательно, однако мы настоятельно рекомендуем продолжать их носить, если вы чувствуете, что это необходимо ради окружающих вас людей или если вокруг много людей, или если вы хотите обезопасить себя и окружающих", – сказал на пресс-конференции Сурплис.

До 16 июня включительно все жители старше 6 лет должны надевать маски на рынках, в магазинах, в автобусах, троллейбусах, на автобусных остановках, во время массовых мероприятий, экскурсий и т.д. Маски надо надевать во всех закрытых помещениях, кроме кафе и ресторанов во время принятия пищи и в спортзалах во время занятий спортом.

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