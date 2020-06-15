Litgrid: за неделю электроэнергия в странах Балтии подорожала в 1,5 раза

На минувшей неделе цена на электроэнергию во всех трех Балтийских странах, по сравнению с предыдущей неделей, повысилась на 52%, это было обусловлено выключением морской перемычки ЛЭП между Литвой и Швецией NordBalt и прочими поломками в регионе, сообщил литовский оператор системной передачи Litgrid.

С 8 по 14 июня в литовской ценовой зоне на торгах биржи Nord Pool электроэнергия стоила 45,23 евро. Такая же цена фиксировалось в Латвии и Эстонии.

"Седьмого июня по причине неполадке на шведской стороне выключилась перемычка NordBalt, а с понедельника по пятницу на плановый годовой ремонт была выведена перемычка с Финляндией Estlink 1. Кроме того, в начале недели прошли ремонты тепловых электростанций в Эстонии и Латвии, поэтому, обстоятельства сложились не очень благоприятные", – отметил в пресс-релизе глава стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Все же, по его словам средняя цена на электроэнергию в Балтийских странах на минувшей неделе не превышала бывшую год назад (46,36 евро за мегаватт-час), хотя тогда основные смычки действовали без ограничений.

На минувшей неделе потребление электроэнергии в Литве составило 218 гигаватт-часов – это на 3% больше, чем неделю назад. Местное производство сократилось на 2% и составило 101 гигаватт-час или 46% потребления.

Ветряные установки произвели 19% электроэнергии в Литве, ТЭС – 51%, ГЭС – 12%, прочие электростанции – 17%.

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