После карантина вернувшимся из затронутых COVID-19 стран людям рекомендовано изолироваться

По истечении карантина, людям, возвращающимся из стран, затронутым коронавирусом, будет рекомендована изоляция, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.

"Что будет после завершения карантина, будет установлен и утвержден указом министра список стран. Это означает, что лица, которые будут возвращаться из этих затронутых стран, которые будут утверждены в списке, в течение 48 часов после возвращения (...) обязаны будут зарегистрироваться в Национальном центре общественного здоровья", – заявил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

Такие граждане будут считаться лицами с высоким риском, в отношении них будет применяться изоляция. Она, по словам министра, будет носить рекомендательный характер, но за заражение других лиц будет грозить ответственность.

"Это рекомендация о применение этой изоляции, однако, если выяснится, что лица не соблюдали рекомендацию и по их вине при общении и наличии симптомов будут заражены другие лица, либо в худшем случае, если у этих лиц проявятся какие-то серьезные осложнения, то может применяться как административная, так и уголовная ответственность", – сказал министр.

В данный момент прибытие из Шенгенской зоны разрешено с учетом уровня заболеваемости в каждой стране. Гражданам Литвы разрешается прибывать из любой страны, однако по прибытии из государства, где заболеваемость превышает 15 случаев на 100 тыс. жителей, по прибытии в Литву требуется самоизоляция в течение 14 дней.

Карантин в Литве прекращает действовать с 17 июня.

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