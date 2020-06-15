Рынок подержанных автомобилей Литвы в этом году уменьшился на 27%

В январе-мае этого года в Литве зарегистрировано почти 56,5 тыс. ввезенных подержанных легковых автомобилей - на 27% меньше, чем за такой же период прошлого года (77,3 тыс.).

Их средний возраст составлял 11,1 года, сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra. Часть дизельных автомобилей в этом году составила 65,5% (в прошлом году – 71,1%).

Только в мае в стране зарегистрировано около 10,3 тыс. подержанных автомобилей - на 39,6% меньше, чем в это же время в прошлом году (почти 17 тыс.). Их средний возраст был 11 лет.

"Этот спад обусловлен охватившей страну пандемией коронавируса (COVID-19) и последствиями введенного из-за нее карантина. Невзирая на это, майский спад был значительно ниже апрельского, составлявшего целых 59,4%", – говорится в сообщении.

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