Литовский профессор - о вызовах коронавируса: люди не усвоили основные моменты

Карантин с 17 июня будет отозван, но жители Литвы не должны забывать основные меры предосторожности. Вирус никуда не исчез, предупреждает профессор Литовского университета медицинских наук инфектолог Альвидас Лайшконис.

"Вирус был, есть и будет еще несколько лет", – сказал Delfi профессор. По его словам, ученым не с чем сравнить нынешнюю ситуацию, но они часто вспоминают "испанку" 1918-1919 гг.

"Тогда заболеваемость наблюдалась волнами. Сейчас мы можем сказать, что Европе удалось пригасить распространение вируса. Как минимум в Восточной Европе его подавили. Но самое главное, что общество не понимает одно - вирус остается", – сказал Лайшконис. Он заметил это и на примере личных встреч.

"Вчера я общался с женщиной, которая сказала: "как хорошо, что вирус уничтожен, можно делать, что хочешь".

Люди не понимают, и самый большой вызов - придет лето и мы можем забыть о существовании вируса. Последние события показывают, что люди не усвоили информацию об основных условиях, которые необходимы – дистанция, маски, никаких собраний", – сказал Лайшконис.

Профессор согласен с тем, что важно ослабить условия, чтобы люди могли психологически отдохнуть.

"Эти три месяца были тяжелыми психологически – особенно для людей старшего возраста, которые соблюдали правила и, возможно, будут их соблюдать и дальше. Смягчать условия важно. Только общество должно понимать, что после упразднения карантина вирус никуда не исчезнет. Ведь несложно на мероприятии надеть маску, соблюдать расстояние, не организовывать семейные праздники. Их можно провести через несколько месяцев", – сказал Лайшконис.

Профессор считает, что большая проблема - отсутствие контроля в провинции.

"Министр говорит, если будут очаги, может, будут вводить карантин в отдельных местах, как это было в Неменчине. Конечно, когда будут очаги, это придется делать. Надо не забывать предоставлять людям информацию о существовании вируса, чтобы они не забывали", – сказал он.

"На поверхностях вирус остается несколько часов. Конечно, если лето будет жарким, он на поверхностях будет гибнуть быстрее при высокой температуре. Он быстрее погибает на металлических поверхностях, чем на деревянных. Поэтому деревянные поверхности надо чаще дезинфицировать", – заметил Лайшконис.

Профессор считает, что через несколько месяцев мы сможем вздохнуть свободнее.

"Но отдельные случаи будут. Важно не забывать об этом и не организовывать большие собрания, праздники", – сказал он.

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