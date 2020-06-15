В Немане гибнут животные: эксперты подозревают загрязнение на территории Беларуси

После того как была получена информация о массовой гибели животных в Немане около Гродно, 15 июня литовские инспекторы взяли образцы на исследование в районе Алитуса и Друскининкай.

"Специалисты Агентства охраны окружающей среды взяли образцы из Немана в районе Алитуса и Друскининкай", – сказал советник министра охраны окружающей среды Литвы Юстас Ясконис. Он прибавил, что если результаты покажут загрязнение, то подготовят обращение к белорусской стороне.

"Если результаты покажут загрязнение, обратился за информацией к белорусским специалистам", – сказал советник.

По его словам, если результаты покажут загрязнение, это объяснит гибель животных.

Ясконис сказал, что первые результаты появятся в течение суток, но тщательные исследования займут около недели, но надеются, что предварительные данные будут уже через трое суток.

В воскресенье фотографиями мертвых животных поделился белорусский натуралист Дмитрий Винчевский, его информацию перепечатала дирекция Жувинтского биосферного резервата. Ее глава Арунас Пранайтис сказал, что не сомневается в аутентичности снимков.

"Он часто присылает нам информацию о ситуации в Гродненской области. Это для нас важно, поскольку может коснуться и нас. Это надежный человек", – сказал Пранайтис.

Он заметил, что в Литве пока гибель рыбы не наблюдается, но беспокоит тот факт, что Гродно находится рядом с Литвой.

В белорусских СМИ появились сообщения о гибели рыбы и других животных в Немане около Гродно.

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