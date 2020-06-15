12 июня в городке Питерборо был убит 27-летний Касиляускис.
В тот же день полиция задержала 37-летнего мужчину, а в субботу 19 и 30-летнего мужчин и 45-летнюю женщину.
Позже сообщили, что подозрения в убийстве были предъявлены только 19-летнему подозреваемому Лиаму Смиту – предполагают, что именно он нанес Касиляускису смертельное ножевое ранение. В понедельник суд назначил подозреваемому меру пресечения.
Лиам Смит ранее уже попадал в поле зрения правоохраны – он является членом местной молодежной группировки, ранее терроризировавшей жителей квартала, в котором произошло убийство.
Смит был судим в марте 2020 года за нарушение общественного порядка, ему было назначено ограничение свободы.
Полиция сообщила, что других подозреваемых отпустили.
Касиляускис также ранее попадал в поле зрения полиции.
В память о Касиляускисе в Петерборо проходит акция, проводят сбор средств в помощь близким покойного (без отца остались две малолетние дочери). До понедельника собрали 20 000 фунтов стерлингов.
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