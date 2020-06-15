Коронакризис: важнейшие новости минувших выходных в Литве

BNS представляет обзор важнейших новостей о коронакризисе в Литве за минувшие выходные:

Распространение вируса. В выходные были подтверждены 12 случаев заражения вирусом. Десять из них в Вильнюсском районе, по одному – в Утянском и Тяльшяйском. Три случая связаны с зарубежными поездками: в Россию, Швецию и Данию. Четыре заболевания связаны с работниками столичной клиники "Сантарос", а три среди участников праздника, проходившего в Кальвяляй (Вильнюсский район).

Список стран. На этой неделе по-прежнему запрещено прибывать в Литву из Швеции, Португалии и Соединенного Королевства по причине высокой заболеваемости вирусом в этих странах. Иностранцам, прибывающим из Бельгии, нужно будет провести две недели в изоляции. Граждане Литвы могут возвращаться из всех стран, однако при возвращении из упомянутых государств требуется 14-дневная самоизоляция.

Пограничный контроль. С отменой погранконтроля с полудня субботы значительно вырос поток легковых автомобилей, следующих в Польшу и из нее. Пограничники утверждают, что поток легковых автомобилей в обе стороны вырос до десяти раз.

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