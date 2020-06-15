Министры стран Балтии и Польши согласуют в Вильнюсе действия по снятию ограничений

В понедельник в Вильнюсе министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши будут согласовывать действия по сокращению ограничений, введенных в связи с COVID-19.

На встрече речь пойдет о сотрудничестве стран и согласовании действий для снятия ограничений, введенных в связи с COVID-19, а также в связи с присоединением Польши к свободному передвижению граждан Балтийских стран, сообщило Министерство иностранных дел.

По предложению главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса на встрече также состоится обмен мнениями об актуальных вопросах политик Евросоюза, процессах, проходящих у восточных соседей блока, будет обсуждаться ситуация в сфере безопасности и региона, энергетика.

Удаленным способом министры примут участие в заседании Совета по внешним отношениям ЕС, на котором будет уделено внимание трансатлантическим отношениям, стратегическому диалогу с США.

По информации МИД, на видео-встрече с госсекретарем США Майком Помпео министры иностранных дел ЕС обсудят актуальные геополитические вопросы – ответ на пандемию COVID-19 и дезинформацию, отношения с Китаем, Россией, ситуацию в Сирии и Ливии, положение в Украине, процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

До четырехсторонней встречи планируется также и отдельная встреча Л. Линкявичюса с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем. На ней будут обсуждаться вопросы возобновления двухсторонних отношений, празднования общих исторических дат, безопасности и энергетики.

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