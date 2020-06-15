Минздрав Литвы: в 11 муниципалитетах на этой неделе на коронавирус будут тестировать больше людей

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Foto: Tomas Preikša

В Ширвинтос, Вильнюсском районе, Игналине, Йонаве, Клайпедском районе, Вильнюсе, Скуодасе, Укмерге, Швенченисе, Электренай и Шакяй уровень заболеваемости коронавирусом (COVID-19) выше, чем в других муниципалитетах, поэтому с 15 по 21 июня жителей этих муниципалитетов будут тестировать интенсивнее.

Уровень заболевания в Литве составляет 3,5 случая на 100 000 на жителей. Масштабы тестирования будут увеличены в тех муниципалитетах, где показатель выше среднего. Такая ситуация в Ширвинтос (53,1), Вильнюсском районе (26), Игналине (13,9), Йонаве (9,7), Клайпедском районе (6,7), Вильнюсе (6,2), Скуодасе (6,2), Укмерге (6), Швенченисе (4,4), Электренай (4,2), Шакяй (3,7). В этих муниципалитетах профилактически проверят персонал всех больниц, социальных учреждений. Пациентов и подопечных этих учреждений будут проверять выборочно. За неделю проверят 5-10% пациентов. Статьи по теме: Осложнения коронавируса: страдают легкие, сердце, почки и мозг. Это надолго или навсегда? Четыре новых случая COVID-19 связаны с медучреждениями, два - привезенные Других работников, контактирующих с людьми - провизоров, продавцов - будут проверять выборочно. Их регистрация на проверку будет проводиться по номеру 1808. С 1 июня профилактическую проверку в Литве проводят с учетом эпидемиологических показателей в конкретном муниципалитете. Будут проверять всех людей с симптомами ОРВИ и тех, кого на проверку посылают специалисты Национального центра общественного здравоохранения. Приезжих в обязательном порядке проверять не будут, поэтому они могут провериться по собственному желанию. На прошлой неделе уровень заболевания выше среднего был в 8 муниципалитетах Литвы. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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