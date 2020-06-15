Погода: готовьтесь, тропическая жара возвращается

Похолодание в Литву пришло ненадолго. С середины этой недели снова придет тропическая жара.

В понедельник будет облачно с небольшими прояснениями. Особенно мрачно будет в Жемайтии, на востоке, северо-востоке. Во многих районах пройдут небольшие дожди. В Жемайтии местами грозы. На большей части территории страны будет 19-22, на взморье около 17-18 градусов тепла.

Во вторник прояснений будет больше. Ночью небольшой, но сильный дождь пройдет на взморье, днем местами в Жемайтии, на востоке. Температура ночью 10-15, прохладнее будет в Жемайтии, днем 21-24, на востоке местами 25-26 градусов, а на западе 18-20 градусов тепла.

В среду в Литву придет неспокойная погода с сильными грозами, ливнями, сильными порывами ветра. Ночью осадки возможны только на востоке, днем небольшие дожди с грозами распространятся по всей стране. Температура в Жемайтии ночью будет 12-14 градусов, а на востоке 15-18 градусов тепла. Днем будет 24-26 градусов в Жемайтии и 27-29 градусов на востоке.

На взморье может быть прохладнее - 20 градусов, но будет солнечно и спокойно. Самой жаркой погода будет в четверг и в пятницу. Снова прогнозируют сильные грозы. Днем будет 26-30 градусов. тепло и неспокойно будет и на взморье.

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