"Поток увеличился вчера в обеденное время, поток увеличился в разы. Легковушки едут нескончаемым потоком", – сказал 14 июня BNS представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.
По словам пограничников, количество легковых автомобилей, едущих в обоих направлениях, увеличилось в 10 раз. Мушутис заметил, что никаких инцидентов на границе не было.
Напомним, что граница открыта с 10 ч. 12 июня. Закрыта она была три месяца.
На КПП в Калварии в пятницу встречались премьер-министры обеих стран - Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.
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