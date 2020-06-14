Президент Литвы: в условиях фальсификации истории в России наша память приобретает большую ценность

В Литве 14 июня - День скорби и надежды. С 13 ч. уже в пятый раз началась акция "Произнеси, услышь, запомни", во время которой прочитают фамилии 40 000 ссыльных и политзаключенных. В этом году акция проходит в виртуальном пространстве, однако традиционный вариант акции проходил и в Вильнюсе. Эта акция длится 24 часа. В Вильнюсе рядом с Музеем жертв оккупации и геноцида чтение начал президент Литвы Гитанас Науседа со своей супругой Дианой. Они прочитали первые фамилии из списка. Перед этим президент обратился к жителям Литвы.

Дорогие жители Литвы,

Середина июня в нашей исторической памяти окрашена темными тонами. Советская оккупация, которая началась 80 лет назад, обернулась систематическим уничтожением жителей страны. Сегодня мы вспоминаем 79-ую годовщину массовых ссылок.

С глубокой печалью и скорбью мы вспоминаем десятки тысяч людей, которых силой оторвали от их корней, погрузили в вагоны для скота и вывезли в Сибирь. Мы отдаем дань памяти тем, кто лишился своего дома и близких, кто стал жертвой голода, холода и смерти.

Первые ссылки были самыми болезненными. Массовый террор лишил последних иллюзий в вопросе намерений оккупантов. 14 июня стало предупреждением о том, что постараются стереть все межвоенное наследие и уничтожить любую надежду на независимость Литвы.

Преступления оккупантов оставили глубокие раны, не заживающие и в наши дни. В лагерях и в местах ссылки погиб цвет нации – активные политические, общественные деятели, деятели культуры, священники, госслужащие, военные, учителя, врачи, фермер. Разбивали и уничтожали целые семьи – основу устойчивого общества и крепкого государства. За гранью закона оказались и взрослые мужчины и женщины, и малолетние дети, и немощные старики.

Это была трагедия всего литовского народа. Литовцы, евреи, поляки, белорусы, русские – все разделяли тяготы жизни в Сибири. Они увезли в ссылку свои воспоминания, знания, навыки – часть оккупированной, но непобежденной Литвы. Некоторые из них вернулись, их пометили клеймом "враги народа", им пришлось заново строить свою жизнь, сталкиваясь с дискриминацией и насмешками режима.

Сегодня мы вспоминаем 14 июня как знак несправедливости и обиды, символ всех несчастий, постигших Литву в середине XX века. А началом этих несчастий можно считать незаконное и преступное подписание тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. Поэтому больно видеть усилия сегодняшней России в деле забвения, отрицания и фальсификации истории.

В эти дни в российской Думе звучат призывы отозвать решение 1989 года об осуждении пакта Молотова-Риббентропа. Такие инициативы, унижающие память наших ссыльных и партизан, многое говорят о нынешнем положении в России. Чем глубже сознание соседей погружается в фальсификации, забвение и кому, тем важнее наша способность помнить об этом.

Неслучайно, говоря о 14 июня мы помним два слова – скорбь и надежда. Опыт ссыльных и их близких не только наносил боль, но и побуждал не сдаваться. Память об исторической несправедливости легла в основу пути к восстановлению независимого государства. Теперь, когда эта мечта сбылась, наш долг сделать так, чтобы подобные трагедии не повторились в новом виде.

Поэтому призываю и дальше создавать независимое государство, в основе которого лежат идеалы свободы, уважения к правам человека. Пусть скорбь этого дня всегда напоминает нам о бессмертии надежды!

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