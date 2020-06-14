В вопросе зарплат в этом году экономисты не единодушны, но средний класс, по их мнению, столкнется с вызовом

Согласно прогнозам Центробанка Литвы, зарплата среднего класса в Литве из-за последствий пандемии снизится. Однако экономисты Тадас Повилаускас и Жигимантас Маурицас прогнозируют, что в статистике все же будет рост, и повезет госсектору.

В передаче "Денежные дела" о зарплатах говорили с экономистом банка Luminor Маурицасом и экономистом банка SEB Повилаускасом.

ЦБ прогнозирует, что из-за пандемии уровень безработицы поднимется до 11,9%, а средняя зарплата снизится на 2,6%. Экономисты сказали, что в статистике все же будет виден рост, поскольку в госсекторе зарплаты не снижают.

"Мы прогнозируем рост зарплат в этом году. Тут мы большие оптимисты, чем ЦБ. "Содра" уже представила данные за апрель: да, там, где доминирует туризм, проживание, питание – Бирштонас, Друскининкай, Вильнюс, Клайпеда, там был показатель отрицательный, но там, где больше госведомств, особенно в небольших муниципалитетах, где нет промышленности, там был положительный рост.

"Конечно, во многих секторах зарплаты будут меньше, особенно там, где они связаны с продажами. Очевидно, что доходы компаний не вернутся на уровень прошлого года", – сказал Повилаускас.

По его словам, SEB прогнозирует рост зарплат на 0,8%.

"Госсектор может расти. (...) Другой момент, о чем должны думать работники госсектора: что будет с зарплатами в следующем году, ведь нельзя будет прийти к премьеру, как раньше, и сказать, смотрите, в частном секторе зарплаты выросли на 9%, мы не хотим получать меньше", – сказал экономист.

Маурицас прогнозировал, что по статистике зарплаты за год вырастут на 2–4%, но эти данные еще могут меняться.

"Еще немного будут расти зарплаты. Разница между частным и государственным сектором будет большая. Госсектор не только в этом году, наверное, не сможет жаловаться на небольшие зарплаты, но и в следующем. В кризисные годы кривая зарплат обычно выравнивается", – сказал он.

Маурицас заметил, что этот кризис помешает формированию среднего класса в Литве.

"Я считаю, что это приостановило формирование среднего класса, ведь большая часть мер помощи направлена на малоимущих или связана с минимальными доходами. Например, компенсации за простой. Доходы среднего класса, осмелюсь заявить, снизятся или не будут расти. Это в отличие от других групп, ведь, например, пенсии увеличили, и их вряд ли будут снижать.

Быть может, это в будущем будет самым большим вызовом для Литвы, как же укрепить средний класс, ведь это хребет экономики. Часто это молодые и мобильные люди, они могут эмигрировать, если увидят, что ситуация не улучшается. Поэтому если не в этом, то в следующем году, я думаю, баланс эмиграции снова будет положительным, следующий год будет лакмусовой бумажкой", – сказал экономист.

Повилаускас сказал, что зарплаты работникам вряд ли будут снижать.

"Что касается новых работников, им будут предлагать похожие или чуть меньшие зарплаты", – прибавил он.

ЦБ прогнозирует инфляцию в размере 0,6%. Экономисты считают, что такой показатель возможен за счет снижения цен на ресурсы, а вот в следующем году инфляция увеличится.

"В этом году наш прогноз 0,8%, а в следующем - 2,2%. (...) С 1 июля для бытовых потребителей снизятся цены на газ и электричество. Плюс в некоторых секторах наблюдается снижение цен (на одежду, обувь). Я думаю, в ближайшее время подешевеет и еда. (...) Если цены на услуги не будут снижаться или будут расти, значит не все так плохо, спрос есть", – сказал Повилаускас.

Маурицас обратил внимание на рост цен на услуги.

"Мне хочется надеяться, что рост цен составит 0,6%, но, я боюсь, он будет выше, динамика цен на услуги выделяется на фоне других стран ЕС и даже соседних стран. В секторе услуг цены выше почти на 5%, а цены ресторанов, кафе, гостиниц растут еще больше. Между тем в Эстонии в этих секторах фиксируется спад. Нет ли такого, что этот сектор пытается вернуть недополученные доходы?

Такая тактика не слишком дальновидна, ведь мы уже говорили, что зарплаты расти не будут и будет неопределенность, которая обусловит падение спроса, поэтому эти растущие цены и приводят к общему высокому уровню цен в Литве. Инфляция у нас будет расти намного быстрее, чем в Латвии и Эстонии", – сказал экономист.

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