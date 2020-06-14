Несмотря на мрачную погоду, время от времени будет выглядывать солнце, которое прогреет воздух до 17–22 градусов. Только в Вильнюсском, Укмергском и Паневежском округах, где дождь пойдет раньше, будет всего 14–16 градусов.
В понедельник дожди ожидаются и ночью и днем. Будут идти затяжные дожди. Днем местами прогнозируют грозы.
Ночью будет 10–15 градусов тепла. Днем от 17 на взморье и в Тельшяй до 18–20 на большей части территории, только на юге и востоке будет 22 градуса выше нуля.
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