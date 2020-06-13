В последние дни недели в Литве похолодает

Сегодня погоду в Литве обусловит южная часть антициклона. Облачность снизится, на севере будет малооблачно, но на юге облаков будет больше. На юге велика вероятность небольших осадков. Усилится северо-восточный ветер, местами до 15 м/с. Днем будет всего 20-23, на юго-востоке 24-25 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачность увеличится. Будет дуть сильный северо-восточный ветер, местами его порывы достигнут 15-17 м/с. На востоке под утро пройдет дождь. Температура опустится до 10-15 градусов.

В воскресенье днем дожди пройдут во многих районах. Особенно мрачным день будет на востоке страны, там будет пасмурно весь день. На западе прояснений ожидается больше, особенно в первой половине дня. По-прежнему будет дуть холодный северо-восточный ветер. Днем будет 18-23, на востоке 15-17 градусов тепла.

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