Профессор медицины о новой волне коронавируса: может быть толчок и для второго пика

Правительство Литвы в минувшую среду решило отменить карантин с 17 июня. Профессор Литовского университета медицинских наук Миндаугас Станкунас в передаче "День на Delfi" сказал, что, может быть, железные тиски карантина разжимают слишком рано. Может ли это спровоцировать вторую волну?

На вопрос, не рано ли отменяют карантин, профессор ответил, что тут все неоднозначно.

"И да, и нет. Думаю, мы можем пожить свободнее, чем в марте и апреле, когда был самый пик. Но я всегда говорил, что нельзя расслабляться, вирус может ударить с новой силой", – сказал профессор. Он сказал, что пока не видно, чтобы жители слишком расслабились.

"Я пока не вижу, чтобы люди расслабились (…) появляется, кажется, сознательность. Если она сохранится, я только порадуюсь. И я думаю, что мы можем пожить в более мягких условиях", – сказал он.

Иран, Молдавия, Южная Корея на своей шкуре почувствовали, что после отказа от жестких ограничений, количество новых случаев коронавируса выросло. Станкунас сказал, что это настораживает и его.

"Риск все время остается", – сказал он. Профессор заметил, что после преодоления первого этапа, надо подумать о психологическом состоянии людей.

"Прогнозы - неблагодарное дело. Все надо взвесить. (…) Условия карантина одну проблему решают, а другую порождают. Вся научная литература говорит о том, что растет количество различных психологических проблем. Например, и сама ВОЗ в последние дни представила информацию, в которой сказано, что в Великобритании стало больше бытового насилия", – сказал Станкунас.

"Это палка о двух концах", – оценил он ситуацию.

"Карантин важен, важно соблюдать рекомендации. Но нельзя перегибать палку, я апеллирую к сознательности жителей Литвы", – сказал он.

Профессор сказал, что пик могут породить и массовые протесты. Когда большие группы людей объединяются ради социальной справедливости, забывая о социальной дистанции, защитных средствах.

"Об этом говорят и пишут в научной литературе, на форумах. Эта волна пикетов против расизма может привести ко второй волне вируса. Людей собирается много, о средствах защиты они не думают", – заметил он.

Профессор прибавил, что это может быть толчком к новой волне.

Станкунас успокоил, говоря, что необязательно вторая волна будет сильнее первой (так говорят на примере "испанки").

"Я думаю, что самая большая угроза - спонтанные собрания людей. Это всякие праздники, во время которых люди не соблюдают дистанцию, гигиену", – сказал профессор.

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