Вильнюс необычным способом приглашает туристов

Множество воздушных шаров, на которых в небо поднялись представители туризма, кафе, ресторанов и гостиниц и конкретная весть "Вильнюс приглашает". Так 11 июня был открыт туристический сезон, передана весь о том, что Вильнюс готов принимать туристов.

В этом году из-за коронавируса туристический сезон запаздывает. Но после того как правительство Литвы отменило требование самоизоляции для приезжих из стран, где уровень заболеваемости невысокий, а в Литву стало летать больше самолетов, Вильнюс объявил начало туристического сезона.

Для передачи этой вести выбрали воздушные шары – один из важнейших символов туризма в Вильнюсе и любимое гостями города развлечение. В парке Вингис проходил чемпионат по воздухоплаванию, в небо поднялись 38 шаров, а с ними - приглашение в Вильнюс.

"Великолепные воздушные шары выделяют Вильнюс на фоне других городов мира. Я не сомневаюсь, что иностранцы, которые вскоре начнут возвращаться к нам, оценят это и другие достоинства города. Мы готовы удивить их еще не раз", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Акцию организовало агентство Go Vilnius с Литовской федерацией воздухоплавания.

На данный момент в Литву можно приехать из 26 стран Европы. Регулярное авиасообщение налажено с 9 странами, в среду правительство разрешило прибытие еще из 6 стран.

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