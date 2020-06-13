На двух вильнюсских пляжах обновили туалеты

На вильнюсских пляжах на Зеленых озерах и в Жирмунай установлены контейнерные туалеты. Отдыхающие смогут пользоваться ими бесплатно. Туалеты подготовило ЗАО TOI-TOI Lietuva, которое выиграло конкурс. Работники этой компании будут присматривать за туалетами.

ЗАО Grinda позаботилось об инфраструктуре, поэтому на пляжах появились отдельные туалеты для мужчин и для женщин. В каждом есть кабинка и для инвалидов. Установлены и умывальники для мытья рук. Туалеты будут мыть и дезинфицировать ежедневно.

"Такая инфраструктура не только делает общественные места привлекательнее, но и помогает поддерживать порядок на пляже. Летом в Жирмунай и на Зеленые озера приезжает много людей, поэтому важно обеспечить им удобные условия для отдыха на природе", – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.

Планируется обустройство и других пляжей столицы.

Foto: Grinda

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