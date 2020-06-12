Обновлен список стран: в Литву все еще не могут приезжать граждане трех государств

С 15 по 21 июня в Литву все еще не смогут приезжать жители трех стран - Швеции, Португалии и Великобритании, причина - высокий уровень заболевания коронавирусом (COVID-19). Иностранцы, приехавшие из Бельгии, должны 14 дней провести в изоляции. Граждане Литвы могут приехать на родину из всех стран, но приехавшие из вышеупомянутых стран должны 14 дней провести в изоляции.

Минздрав напоминает, что если за последние 14 дней в стране уровень заболевания коронавирусом составлял 15-25 человек на 100 000 жителей, то из этих стран можно приехать в Литву, только придется провести в изоляции 14 дней. Если количество случаев заболевания за две недели составляет меньше 15 случаев на 100 000 жителей, то в таком случае приезжим не придется сидеть в изоляции.

Жители Литвы могут вернуться на родину из любой страны, но они должны будут провести в изоляции 14 дней, если уровень заболевания в той стране, откуда они приехали, составит больше 15 случаев на 100 000 жителей.

Надо ли изолироваться приезжему, зависит от того, из какой страны он выехал. Если у человека есть доказательства, что он едет из страны с небольшой заболеваемостью, то ему не придется изолироваться, даже если он ехал через другие страны. Но только в том случае, если он ехал транзитом и не останавливался по делам бизнеса или с другой целью. Если такого доказательства не будет, то все будет зависеть от того, какая страна была последней.

Важно знать, что все, кто прибывает на пароме из Швеции, должны провести 14 дней в изоляции, даже если они туда приехали из страны с низким уровнем заболеваемость, например, Дании или Норвегии.

Foto: SAM nuotr.

Минздрав Литвы напоминает, что списки меняются каждую неделю, поэтому важно следить за информацией.

Важно знать, что не все страны, в которые разрешено ездить из Литвы, сами принимают граждан нашей страны, общего соглашения между странами ЕС пока нет. Общие правила действуют в странах Балтии - Литве, Латвии и Эстонии. Решения по гражданам третьих стран пока не приняты.

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