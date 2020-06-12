"Delfi Главное": новости недели и интервью с мэром Вильнюса, который ответил на вопросы читателей

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Еженедельная программа "Delfi Главное" каждую пятницу знакомит зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей". В этом выпуске: Скачок заражений коронавирусом, но карантин отменяют. Что говорит Минздрав?

Американские протесты теперь и в Литве. Почему? Обсудим со специальным гостем

В Литву пришло лето… А с ним ураганы, ливни и град. Когда это кончится?

В рубрике "Без Маски" - интервью с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом, в котором он ответил на злободневные вопросы и вопросы наших читателей. Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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