Государство за пять месяцев недополучило 581 млн евро запланированных доходов

Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы за пять месяцев года составили 3,938 млрд евро - на 581,3 млн евро (12,9%) меньше, чем прогнозировалось, и на 285,6 млн евро (6,8%) меньше, чем в январе-мае прошлого года.

Доходы госбюджета в этом году составили 3,146 млрд евро - на 559,3 млн евро (15,1%) меньше, чем прогнозировалось, и на 273,7 млн евро (8%) меньше, чем за пять месяцев 2019 года, сообщил Минфин предварительные данные.

Поступления от налогов в госбюджет в этом году составили 2,884 млрд евро - на 479,8 млн евро (14,3%) меньше, чем прогнозировалось. В мае поступления в госбюджет были 253,4 млн евро (на 29,2%) меньше, чем прогнозировалось.

Доходная часть госбюджета на 2020 год (без учета средств Евросоза) составляет 9,548 млрд евро, с учетом средств ЕС – 11,53 млрд евро.

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