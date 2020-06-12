Сквернялис: у Литвы и Польши общий интерес по поводу военных США

После того, как Соединенные Штаты заявили об отзыве части военных из Германии, у Литвы и Польши есть общий интерес в том, чтобы добиваться их присутствия в регионе, заявил в пятницу премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

После двухсторонней встречи с польским премьером Матеушем Моравецким на пограничном посту Кальвария, С. Сквернялис заявил, что этот вопрос обсуждался на встрече "с глазу на глаз" и он не может детализировать его содержание.

По словам премьера, для безопасности региона особо важно присутствие американских военных в охране так называемого коридора в Сувалках, что между Литвой и Польшей.

"Я бы не хотел сейчас, перед камерами, детализировать, это достаточно щепетильные вопросы. Ожидание простое – чем больше американских военных в этом регионе, будь то Балтийское государство, или Польша особенно, если речь идет о коридоре в Сувалках. Мы все понимаем, что это непосредственное, прямое обеспечение нашей безопасности", – сказал С. Сквернялис журналистам.

"Действия Польши, которые проводились для учреждения базы, я полагают, и в наших интересах", – добавил премьер, подразумевая стремление Польши создать военную базу США.

По словам С. Сквернялиса, в вопросах безопасности важен и проект европейской железнодорожной колеи Rail Baltica, чтобы обеспечить надлежащую дислокацию сил союзников.

Польское правительство выразило надежду на то, что на ее территории будет дислоцировано большее число военных, когда Вашингтон заявил о планах сократить почти на четверть американский контингент в Германии.

СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп указал Пентагону сократить находящийся в Германии контингент на 9,5 тыс. военных. Сейчас Германии дислоцированы 34,5 тыс. американских военных.

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