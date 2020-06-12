В Вильнюсском аэропорту началась реконструкция перрона

В Вильнюсском аэропорту на этой неделе начались работы реконструкции и обновления перрона и рулежной дорожки.

Работы будут проводиться без остановки обычной работы аэропорта, сообщила компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai. Во время первых этапов до конца год в западной части Вильнюсского аэропорта будут обновлены рулежные дорожки F и E.

Параллельно за это время продолжатся работы подряда на другой стороне аэропорта, где состоится реконструкция северного перрона и оборудование дополнительные рулежной дорожки, также будут обновлены две стоянки для самолетов.

По словам главы Вильнюсского аэропорта Дайнюса Чюплиса, инфраструктура циклично должна обновляться и модернизироваться, чтобы соответствовать требованиям авиационной безопасности и экологии.

В 2021 году планируется реконструировать рулежные дорожки F и B, в ходе проекта также будет оборудована новая рулежная дорожка Z.

Работы за 34 млн евро (с НДС) проведет компания Kauno tiltai. Основная часть проектов реконструкции частично финансируется за счет фондов Евросоюза.

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