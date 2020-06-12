В фейсбуке распространяют фотографии экзекуции над ужом инцидент расследует полиция

"За то, что мешал ловить рыбу, был приговорен к смертной казни", – так экзекуцию над ужом в фейсбуке 11 июня прокомментировал вильнюсец. Фотографии вызвали возмущение у пользователей, а жестокие действия мужчины сейчас оценивает полиция и инспекторы по охране природы.

В соответствии с 310 ст. УК, за жестокое обращение с животным, в результате которого животное погибло или получило увечья, грозят общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на 1 год.

На фото видны действия мужчины после жестокой рыбалки – на одном фото видно что уж лежит на столе, потом висит, привязанный за веревку. После того как фото появились в социальной сети, пользователи стали сообщать об этом ответственным ведомствам.

12 июня утром Департамент охраны природы поблагодарил жителей за активную реакцию и рассказал, что было предпринято. Департамент получил больше 50 сообщений.

"Мы хотим информировать вас, что мужчине грозит ответственность по 310 ст. УК, за жестокое обращение с животным, в результате которого животное погибло или получило увечья, грозят общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на 1 год. Всю информацию передали в полицию. Мы поделимся ею, когда появится что-то новое", – сказано на странице департамента.

Биолог Герардас Пашкявичюс осудил жестокое обращение с ужом и сказал, что надо делать все, чтобы подозреваемый был наказан.

Художник Ильзе Буткуте подчеркнула, что "это жуткая история, но бессмысленная смерть ужа должна стать прецедентом". Она сказала, что такие люди, наверняка, могут жестоко поступить и с людьми, поэтому реагировать на такое очень важно.

"Предупреждаю, картина жуткая. Но в мире и такое происходит. Уж "мешал" человеку, у которого наверняка есть большие проблему, а сейчас его ждет еще больше проблем – этот деградировавший человек приговорил ужа к смерти", – писала Буткуте.

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