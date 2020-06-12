Польша открыла свои границы для граждан Литвы

В пятницу Литва и Польша открыли друг для друга границы, которые с середины марта были закрыты с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса.

Это решение было достигнуто в результате интенсивных переговоров премьеров соседних стран, говорится в сообщении министерства.

"С сегодняшнего дня у граждан Литвы и Польши нет никаких ограничений при пересечении границ. Им также не придется соблюдать самоизоляцию. Это прекрасная новость, которая была подтверждена вчера поздно вечером", – утверждает министр внутренних дел Рита Тамашунене.

С пятницы не будет временного контроля на внутренней границе Литвы с Польшей по проверке прибывающих в Литву и выезжающих из нее лиц.

В честь отмены контроля на внутренних границах на контрольно-пропускном пункте Кальвария-Будзиско встретились премьеры Саулюс Сквернялис и Матеуш Моравецкий.

Премьеры в неформальной одежде, без галстуков, из-за вируса отказались при встрече от традиционного рукопожатия, позировали журналистам на фоне пограничников двух стран.

"К сожалению, без рукопожатия", – сказал премьер Саулюс Сквернялис после короткой беседы на границе

Позднее, на пресс-конференции по итогам двухсторонней встречи, премьер Литвы выразил удовлетворение тем, что меры, которые применяли правительства двух стран, позволили "прекрасно справиться с этим возникшим вызовом", связанным с пандемией коронавируса.

"Я рад тому, что и Польша, и Литва, и наши люди, и правительства смогли защитить жизни наших жителей, поддержать экономику, не подорвать нашу общественную жизнь. Это крупнейшее достижение как польского, так и литовского правительствва", – сказал С. Сквернялис.

Он подчеркнул, что странам "необходимо сохранить стратегическое партнерство между Литвой и Польшей" и призвал избирателей поддерживать политиков, которые поддерживают это партнерство.

"Всякое было в нашей истории. Поэтому надеюсь, что люди как Литвы, так и Польши, поддержат эти политические силы и политиков, которые добились того, что у нас были стратегические партнеры, прекрасные соседи", – сказал С. Сквернялис.

Литва и Польша закрыли границы в середине марта, чтобы замедлить распространение коронавируса.

С 11 мая разрешалось прибытие в Литву граждан Польши только с целями работы, бизнеса и учебы, литовские граждане также могли посещать Польшу на таких же основаниях, в отношении граждан двух стран не применялось требование 14-дневной самоизоляции.

В Литве с 17 июня отзывается карантин, однако остается в силе экстремальная ситуация.

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