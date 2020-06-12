Тайная жизнь литовской молодежи поражает: после опроса Литва занимает неприглядную позицию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) каждые четыре года проводит масштабное исследование образа жизни и здоровья школьников (HBSC). Несмотря на то, что общие тенденции показывают, что количество молодежи с вредными привычками и склонной к рискованному поведению снижается, радоваться Литве пока нечему.

Новое исследование показало, что в Литве во время половых отношений 33% молодежи не использует никакие средства безопасности. Это шестой показатель из 45 стран, в которых проводили исследование.

Кроме того, Литва лидирует среди стран, где подростки употребляют много алкоголя. В Литве фиксируется немало подростков, которые как пробовали алкоголь, так и напивались в 13 лет. В некоторых возрастных группах алкоголь больше распространен среди девушек, чем среди юношей.

Не радует и статистика по курению. Литва вторая из 45 стран по количеству 11-летних, которые пробовали курить и первая по числу курящих 13- и 15-летних.

Исследование школьников HBSC проводят каждые 4 года в 45-ти странах Европы, Северной Америки и Азии. В 2018 г. в Литве опросили 4191 школьника из 64 школ.

По данным исследования, в Литве сексуальный опыт есть у 10% 15-летних девушек (в 2014 г. - 7%) и 22% юношей того же возраста.

По сравнению с другими странами, тут литовские подростки не слишком активны. По этому показателю лидирует Гренландия (46% и 31%) и Болгария (25 и 37%).

Правда, исследователи отмечают, что разница есть, 15-летние мальчики в два раза активнее девушек.

Однако особое беспокойство вызывает тот факт, что 33% 15-летних подростков указали, что во время последнего полового контакта не пользовались средствами защиты – ни презервативами, ни таблетками. По этому показателю Литва находится на 6 месте, ее опережают только Словакия, Хорватия, Уэльс, Молдова и Мальта.



Во время последнего контакта презервативами пользовались 58% девушек и 61% 15-летних юношей, а таблетками 9 и 13%.

По этому показателю литовские подростки находятся на одном из последних мест, это значит, что в других странах подростки больше думают о безопасности.

Профессора Каунасской клиники Рут Надишаускене это не удивляет. Такое положение показывали и литовские исследования.

По словам профессора, информацию о половой жизни молодежь получает в основном из интернета и через друзей, минимум - от родителей, учителей или врачей. Однако она сама заметила, что в анкетах подростки отмечают, что хотели бы получать такую информацию от врачей.

Надишаускене считает, что есть несколько причин такой плохой ситуации, одна из них - сопротивление введению уроков полового воспитания в школах.

"Есть хорошие примеры. Вот эстонцы – там консультации по вопросам планирования семьи давно оплачивает Больничная касса. А в Литве как только об этом заходит речь, начинают говорить о развращении детей. Только предлагаем прививки против вируса папилломы человека, говорят, тогда девушки побегут сношаться. Вот и результат. Никого это не удивляет, но я все время думаю, мы считаем себя культурной страной, где много образованных людей, но этот вопрос выглядит неприглядно", – сказала врач, заметив, что в Литве не хватает и специалистов, которые могли бы качественно предоставить подросткам информацию о половой жизни. Учителя не осмеливаются говорить об этом, а врачи, по регламенту, не могут преподавать, поскольку у них нет педагогического образования.

Надишаускене заметила, что если говорить о сексе среди 15-летних, то тут не последнее место занимает алкоголь.

И действительно исследование показало, что несмотря на то, что в целом количество пьющей молодежи снижается, по этому показателю Литва опережает другие страны. В группе 11-летних 13% девочек указала (в 2014 г. - 20%) и 20% мальчиков (2014 г. - 28%), что хотя бы раз пили алкоголь. Литва в этом списке занимает 13-е место. Еще хуже ситуация среди 13-летних – тут алкоголь пробовали 49% девушек и 44% мальчиков.

Количество пробовавших алкоголь мальчиков за 4 года сократилось на 11%, а девочек - осталось прежним. По этому показателю Литва занимает пятое место из 45 стран, Литву опережают только Англия, Франция, Уэльс и Греция.

В соседних странах Балтии ситуация лучше – в Латвии хотя бы раз алкоголь пробовали 42% 13-летних девочек и 40% мальчиков, в Эстонии – соответственно 38 и 41%.



Однако в Литве стало меньше употреблявших алкоголь 15-летних. Особенно большой спад наблюдается среди юношей. В Литве девочки в этой возрастной группе пьют чаще, чем юноши.

Согласно данным, в Литве алкоголь хотя бы раз пили 74% девушки 15 лет (2014 - 78%) и 67% юношей (2014 - 78%).

"Алкоголь особенно популярен среди 15-летних: почти 3/5 участников опроса пробовали алкоголь. Для сравнения – курить пробовал 1 из 4, а 1 из 7 пробовал марихуану", – сказано в исследовании.

В общем в 45 странах алкоголь больше распространен среди юношей 15 лет, но есть страны-исключения - среди них и Литва (другие страны - Канада, Латвия, Польша).

У подростков спрашивали, напивались ли они хоть раз. Выяснилось, что тут литовские подростки - среди лидеров.

За свою жизнь напивался 1% 11-летних девочек и 3% мальчиков этой группу. По этому показателю Литва на 6 месте, ее опережает только Болгария, Грузия, Албания, Армения, Украина.

В группе 13-летних хотя бы два раза напивались 8% девочек и 9% мальчиков. В 2014 г. мальчиков было 16%. По этому показателю Литва на 4 месте.

Еще хуже положение в группе 15-летних, тут Литва на третьем месте. За свою жизнь как минимум два раза напивались 30% девушек и 35% юношей.

Детский психиатр Линас Слушнис назвал несколько причин такого поведения подростков. Он считает, что не работает вся система образования и тут не помогают никакие запреты на продажу.

"Детям алкоголь не продают. Тут можно много философствовать, но в первую очередь его покупают безответственные родители, дающие 15-16-летним пиво и вино. Родители не понимают, что так делают своих детей алкоголиками. Исследование показывает очевидное – чем раньше человек начинает пить, тем больше вероятность, что он станет алкоголиком. Второй момент - образование. Что это означает? Что отдельные лекции о вреде алкоголя не помогают. Вся система с детсада до 12 класса должна воспитывать ценности, связанные с ответственным принятием решения, самосознанием. Только тогда в сложной ситуации ребенок поступит ответственно и скажет "нет", – сказал Слушнис.

Он заметил, что позиция родителей в Литве меняется, он убежден, что сейчас меньше людей считают, что глоток алкоголя не принесет ребенку вреда. Но все же тут позиция меняется медленно.

Слушнис отметил, что в нормальной ситуации подросток не должен пить алкоголь до совершеннолетия. Он считает, что в этом вопросе родители должны быть тверды. Его удивляет, что некоторые родители сами наливают ребенку алкоголь, говоря, что если они не дадут, то ребенку дадут другие.

Еще одна проблема Литвы - курение среди подростков. По количеству пробовавших курить 11-летних Литва находится на втором месте (8% девочек и 16% юношей), Литву опережает только Болгария.

В группе 13-летних хотя бы раз курили 34% девочек и 40% мальчиков. Литва занимает первое место по количеству курящих 15-летних (56% девочек и 59% юношей).

За последние 30 дней хотя бы раз курили 3% 11-летних девочек и 5% мальчиков того же возраста; а также 12% и 13% 13-летних; 27% и 31% 15-летних.

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