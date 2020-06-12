В Литве участников шествия против расизма ждут штрафы: что было не так

В прошлую пятницу в Вильнюсе состоялось шествие против расизма, которое по-прежнему активно обсуждают. По данным полиции, начато одно расследование и заведено 8 административных дел. Понимала ли молодежь против чего протестует, об этом в передаче "День на Delfi" говорили пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис и депутат Аушрине Армонайте.

Delfi напоминает, что шествие прошло как реакция на убийство задержанного безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в США. Подозреваемый - полицейский.

Представитель полиции Матонис рассказал, чем занимается полиция.

"Начато расследование по факту драки, точнее там была потасовка. А в связи с остальными эпизодами проводят административные разбирательства. За драку грозит уголовное наказание, а за оскорбление полицейских и нарушение закона о собраниях – административное, т.е. штрафы", – сказал Матонис.

Он сказал, что административная ответственность ждет и тех, кто пришел на шествие с плакатом Fu*k the police.

"Один случай - наказание организаторов, которые нарушили закон, это два человека. Другие 7 случаев - плакаты. Этим людям грозят штрафы", – сказал он.

"Выяснят все обстоятельства, выслушают и других людей, выяснят, были ли оскорбления в адрес полиции. Они должны будут объяснить свои мотивы. Тогда будет принято решение - составлять протокол и передавать дело в суд или нет. Если передадут, грозит штраф 90-140 евро", – сказал он.

Армонайте принимала участие в этом шествии. Она сказала, что литовская полиция во время шествия работала профессионально.

Армонайте сказала, что не знала, что кто-то из участников нес плакат с оскорблениями в адрес полиции. Однако она убеждена, что никто не хотел оскорблять литовскую полицию.

"Лично я этот плакат не видела. Потом только в социальных сетях видела. Я считаю, никто не хотел оскорбить наших полицейских, это общее выражение протеста", – сказала депутат.

Она напомнила, что именно действия полиции спровоцировали первые шествия в США.

Она сожалела, что несколько инцидентов затмили суть всего мероприятия.

Матонис сказал, что во время шествия было стянуто немало мощностей, полиция была готова к разным сценариям.

"Мы можем порадоваться тому, что организаторы, получив разрешение, сотрудничали с полицией. По словам стражей порядка, участники шествия вели себя хорошо, профессионально, особых проблем не было. (…) Но были некоторые люди, которые участвовали в другом протесте, они необязательно связаны с организаторами, может, они просто пришли высказать свое мнение.

Но мы видели утверждение этого мнения и в социальных сетях, они именно "это" и имели в виду – хотели оскорбить полицейских. Организаторы за действие конкретных людей не должны отвечать", – сказал Матонис.

"Если суд установит, что такие плакаты - не оскорбление, то полиция и будет в будущем руководствоваться такими решениями", – обещал представитель полиции.

"Мне довелось общаться с юристами, если конкретно - об этом плакате - мне сказали, что суд не должен расценить его как нарушение. Мне этот плакат не понравился, я бы с ним не вышла и не скандировала бы эти слова. Но все же регулирование, какие плакаты приносить, ближе Беларуси, чем западной стране", – считает Армонайте.

Она считает, что большая часть участников понимала против чего протестует.

Матонис попросил людей, которые пришли с вышеупомянутым плакатом, прийти в полицию и объяснить свою позицию.

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