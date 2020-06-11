В Вильнюсе убита женщина, подозреваемый задержан

11 июня вечером Вильнюсская полиция получила информацию о том, что на ул. Скроблу нетрезвый мужчина, вооруженный палкой и ножом, напал на соседа. Вскоре выяснилось, что подозреваемый совершил более страшное преступление – в его квартире обнаружили тело женщины.

Обстоятельства происшествия ока не совсем ясны. Соседи (тоже нетрезвые) сказали, что на 5 этаже, где живет подозреваемый и звонивший в полицию его сосед, после обеда слышали крики, кто-то стучал палкой в дверь.

Подозреваемого (1975 г.р.) полиция задержала на ул. Наугардуко. Перед этим на ул. Жемайтес он палкой повредил три автомобиля.

По сведениям полиции, подозреваемого недавно выпустили из колонии.

В его квартире обнаружили тело женщины. Одежда ан ней была порвана, поэтому подозревают, что женщина могла быть изнасилована. Подозревают, что женщине наносились удары и ножевые ранения.

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