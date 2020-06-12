Самое печальное место Вильнюса: сюда каждый день за едой приходят безработные и пенсионеры

Уже не раз писали и говорили, что после карантина нас ждет самый сложный период. Не будет ни денег, ни работы – об этом говорили и экономисты и другие специалисты. Когда карантин отменят, уже известно, значит ли это, что в Литве начался кризис? А может пока нет? Мы тяжело живем или пока достойно? Люди хотят получить ответы на эти вопросы, разные слои общества придерживаются разного мнения. Журналист DELFI Ориюс Гасановас побывал там, где все видно невооруженным глазом – у главной благотворительной столовой Вильнюса. Когда не хватает денег на оплату коммунальных услуг и на еду, люди приходят сюда.

Почти 300 мужчин и женщин, молодых и старшего возраста, каждый день стоят в очереди у благотворительной столовой Vilties centras и ждут. Им дают еду, одежду, книги, иногда бытовую химию, электроприборы и даже мебель. Среди стоящих в очереди наблюдается конкуренция, каждый хочет попасть к окошку раньше других, чтобы получить приглашение в баню. Поэтому среди стоящих в очереди нередко разгораются конфликты. Это никого не удивляет, ведь когда человеку плохо, когда денег не хватает на элементарные вещи, он становится злым и раздражительным, а если придется – когтями и кулаками будет бороться за себя и свою семью. Удивляться тут нечему. Это обычные человеческие чувства.

До карантина люди могли войти в столовую, поесть там, а потом забрать паек. Постоянных посетителей распределили по 4 сменам, внутрь они заходили группами, чтобы всем хватало места. Но из-за угрозы коронавируса порядок изменился. В двери появилось окошко, через него выдают все сразу. Когда кто пришел, тогда и получает паек.

Люди выстраиваются в длинную очередь, стоят в ней в метре друг от друга. Поэтому очередь кажется очень длинной. "Появилось 10-20 новичков, не больше", – сказала замдиректора Vilties centras Нина Русакова.

Она здесь работает с того дня, как открылась столовая в 2007 году. Женщина видит тенденцию и удивляется тому, что кто-то считает, что Литва отлично живет, что кризиса нет. "Это не так, посмотрите на стоящих в очереди людей, поговорите с ними, и вы поймете, как много и каких сложных проблем есть в стране", – сказала Русакова.

Она знает, с какими проблемами приходят люди: мизерные пенсии, маленькие пособия по безработице и инвалидности, лишившиеся доходов одинокие матери и отцы, вернувшиеся из колоний, бездомные, у которых нет близких, проститутки, наркоманы, алкоголики.

"Счастливые сюда не приходят, если уже стоят у нашего здания – значит, проблемы серьезные, и никто ничем не смог помочь. Ведь мы не даем денег, не предоставляем работу, мы можем только накормить. Если сам человек не может купить хлеба или молока, что это значит? Это значит, случилось что-то нехорошее", – сказала Русакова. Каждый день в столовой кормят 400-500 человек, еще 160 порций везут в другое место раздачи помощи.

Некоторые мужчины и женщины приходят в столовую с первого дня ее открытия. За 13 лет в их жизни ничего не изменилось. Но есть и другие истории, когда людям удалось встать на ноги, и они сейчас приезжают в столовую, чтобы оставить благотворительность.

На вопрос, как выясняют, что человек нуждается в помощи, Русакова сказала, что формула простая: надо заполнить анкету, отметить, с какими проблемами человек сталкивается, что произошло, почему он нуждается в помощи. По подсчетам Русаковой, 80-85% анкет отвечают всем критериям. Остальные либо не подходят, либо информацию сложно проверить, поскольку, например, у бездомных часто нет документов, но этим людям все равно помогают.

Видно, что люди, стоящие в очереди, живут тяжело. Многие в грязной, оборванной одежде. Но есть и те, кто одет неплохо, радует глаз украшениями и приятным запахом духов. На вопрос, как это объяснить, Русакова ответила:

"Многие люди получают у нас хорошую одежду, поэтому и выглядят неплохо. Ведь если нет денег, не значит, что ты неопрятный и не хочешь хорошо выглядеть. Многие из последних сил стараются не сломаться. Когда я вижу, что кто-то принарядился - радуюсь, значит, у человека еще есть надежда", – сказала Русакова.

В столовой работает не только замдиректора, но и 20 волонтеров. Они бесплатно работают в столовой, на складах, на кухне, у окошка.

"Без волонтеров мы не смогли бы работать. Наши повара работают безвозмездно, водитель не получает зарплату. Это очень хорошие люди", – сказала Русакова.

Пока не было карантина, в столовой готовили сытный обед из двух блюд: суп и второе. Но с 16 марта через окошко дают только суп. Это пол-литра на человека. "Суп готовим из крупы, овощей и мяса. Стараемся что-то менять, но основа та же – суп должен быть питательным, чтобы человек хотя бы на полдня наелся", – рассказали волонтеры.

Каждому дают по 8 кусков хлеба и набор из 2-3 или 4 разных продуктов. Иногда сырое мясо, иногда мясные изделия – колбаса, сосиски, окорок, часто дают йогурты, творожные десерты.

"Продукты нам привозит "Продовольственный банк", некоторые торговые сети и столовая одного банка. Мы часто получаем вкусные десерты, даже торты, поэтому люди никогда не знают, что получат. К супу бывает своеобразный сюрприз", - сказала Русакова.

На вопрос, получают ли они помощь от государства, женщина ответила: "Только Вильнюсский муниципалитет дает нам по 52 000 евро в год, это немного, но приходится крутиться. Сказали немного добавят за то, что во время карантина были дополнительные расходы – надо было покупать одноразовую посуду, чтобы давать еду с собой, а также маски, перчатки, антисептик", – сказала собеседница.

Женщины, которые стоят у окошка, по дню месяца могут сказать, сколько будет людей - больше или меньше. Оказывается с 10 по 20 число каждого месяца людям платят пенсии и пособия, пока у людей есть деньги – они не идут в столовую. Как только деньги заканчиваются – снова выстраиваются в очередь. И так было постоянно, ситуация изменилась только в карантин. Ни в марте, ни в апреле количество людей не уменьшалось.

"Тех, кто в это время не приходил, сменили новые люди, которые остались без работы, без дома и т.д. Каждый день у кого-то происходит какое-то несчастье, а в это время таких было немало. Но не все о нас знают, не все осмеливаются прийти", – сказала Русакова.

Бывший электрик Ремигиюс два года назад вышел на пенсию, однако денег ему на жизнь не хватает – несколько сотен евро уходит на оплату услуг и лекарства. Поэтому за едой он приходит в столовую.

"Очень печально на пенсии в Литве, очень тяжело, тут нечего скрывать. Я не знаю, что делать, кто может помочь. Я болен, часто лежу в больницах. И сейчас лежал, два дня назад вышел. Сразу пришел сюда, поскольку все деньги на лекарства ушли", – рассказал Ремигиюс. У окошка он попросил две порции супа. Есть такие посетители, которые просят 4-5 порций, говорят, что для членов семьи.

Тадзюня приходит в столовую каждый день. Он здесь нашел друзей. В очереди он рассказывает другим интересные истории из своей жизни или читает своих стихи. Одно из стихотворений он прочел и перед журналистом.

"Я стар, на работу меня не берут,

пенсия невелика, мне ее не хватает.

Невесело, но иду я сюда.

Не только беру, что дают, но и кое-что оставляю –

старые книги, чтобы их раздали другим, которые любят читать".

Некоторые женщины, услышав стихи, недовольно заявили, что Тадзюня им мешает.

"Невозможно спокойно стоять, один стихи читает, другой о войне рассказывает, каждому свое. Это ожидание выводит из себя, особенно, когда всякие бабульки просят пустить их без очереди... Только одну пустишь, глядь, вторая тут как тут, поэтому я не уступаю. Кто первый пришел – тот первый и получит", – заявила Ирена, которая назвала себя несчастной безработной.

Другая сказала, что во время карантина появилось немало "новеньких". но сейчас они стали пропадать.

"Много людей лишилось работы, они приходили сюда, но когда потеплело, пошли грибы, улитки – все идут, собирают и зарабатывают. Хуже будет осенью, когда придет вторая волна коронавируса. Тогда, наверное, в два раза больше людей будет стоять, главное, чтобы супа на всех хватило", – сказала женщина.

Она жаловалась, что никогда не получает талоны в баню, за них всегда надо бороться. "Их быстро разбирают, все туда хотят попасть, особенно бездомные, поскольку там могут помыться", – объяснила женщина.

Эту столовую поддержать может каждый желающий – можно перевести деньги на банковский счет или привезти в столовую. Обычно люди привозят в столовую продукты, ненужную мебель, одежду. Волонтеры раздают все это нуждающимся.

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