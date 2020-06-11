Клайпедский морской порт возглавит Латакас

Должность генерального директора дирекции Клайпедского государственного морского порта со следующего понедельника займет победивший в конкурсе Альгис Латакас, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций Литвы.

В конкурсе на замещение должности главы порта участвовали 13 кандидатов. Победивший в нем Латакас назначен на эту должность после окончания предусмотренной законом проверки.

"Надеюсь, что новый глава Клайпедского порта будет сильным стратегом, будет работать продуктивно и ответственно. Клайпедский порт важен не только для транспортной системы Литвы, но и для всей экономики страны, поэтому я желаю будущему генеральному директору успехов в деле дальнейшего создания современного, конкурентоспособного порта", - сказал для пресс-релиза министр транспорта Ярослав Наркевич.

Пресс-атташе Минтранспорта Алдона Гринене подтвердила BNS, что Латакас получил разрешение работать с засекреченной информацией и "все остальные необходимые документы".

Как утверждает министерство, главная цель, которая ставится перед новым главой порта - обеспечение гармоничного роста порта, активная реакция на вопросы, связанные с загрязнением, а также совмещение интересов порта и города.

Главе порта также предстоит работать над конкурентоспособностью порта в долгосрочной перспективе, а восстановление пассажиропотока и привлечение дополнительных грузов является еще одним вызовом, требующим активных действий, которые особенно актуальны в контексте коронавирусного кризиса.

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