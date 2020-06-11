Ливень с молниями и громом начался около 7 утра и с перерывами шел хороших два часа.
Ненастье прекратилось около 9.30 ч.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает. что в четверг погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Тропическая жара прогнозируется на всей территории страны.
Синоптики прогнозируют, что после обеда начнут формироваться дождевые облака, вечером пойдет ливень.
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