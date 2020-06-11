Премьер-министр: новый закон о лоббистской деятельности внес бы больше ясности

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис полагает, что нужно принять новый Закон о лоббистской деятельности, так как он внес бы больше ясности и для лоббистов, и для тех, кто принимает решения.

"Думаю, что было бы просто больше ясности и для одной, и для другой стороны", - сказал премьер в четверг журналистам в Сейме.

"На мой взгляд, те же самые лоббисты поднимают вопросы. Прежде всего, о том, кто лоббист, а кто нет, кто должен регистрироваться, кто нет, почему одни регистрируются, другие - нет", - сказал он.

В четверг в Сейм планируется заново внести Закон о лоббистской деятельности.

Новый законопроект зарегистрировали более 30 парламентариев, преимущественно правящие "аграрии", в том числе лидер партии Рамунас Карбаускис, глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширвинскене, вице-председатель Сейма Арвидас Некрошюс.

Проектом предлагается узаконить так называемое перекрестное декларирование, когда лоббистскую деятельность обязаны декларировать и лоббисты, и общавшиеся с ними политики, госслужащие.

Новый проект "аграрии" вносят после сообщений правоохраны о подозрениях в адрес глав двух предпринимательских организаций.

В соответствии с действующим сейчас Законом о лоббисткой деятельности, лоббисты обязаны предоставлять Главной комиссии по служебной этике декларации о своей деятельности, между тем политики, госслужащие не обязаны сообщать о своих встречах с лоббистами.

В Сейме уже были попытки принять новое регулирование лоббизма, но безуспешно.

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