СРФП проверяет поставщика быстрых тестов COVID-19, 4 задержанных

Управление спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Литвы начала досудебное расследование закупки быстрых тестов для лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро.

По данным BNS, досудебное расследование было начато в связи с деятельностью компании Profarma, которая поставила тесты.

В среду служба сообщила о расследовании возможного взяточничества, фальсификации документов, легализации средств, полученных незаконным путем и злоупотреблений.

В пресс-релизе СРФП говорится, что были проведены обыски, у связанных лиц и организаций изъяты важные для расследования документы, четыре гражданина задержаны, им предъявлены подозрения.

По данным портала публичных закупок, лаборатория НЦОЗ и Profarma 19 марта подписали договор на 6 млн. 50 тыс. евро о приобретении быстрых тестов.

Глава лаборатории Симона Кальвелите подтвердила BNS, что быстрые тесты были закуплены у Profarma, их поставка в лечебные учреждения в данный момент не остановлена.

Она также сказала, что основная часть договора выполнена, тесты получены с сертификатами качества.

"Тесты валидированы, у нас есть и документы. Я сказала лишь то, что известно, возможно в ходе расследования что-то выяснится, но по нынешним данным, с тестами все хорошо", – сказала она.

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