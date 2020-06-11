11 и 18 июня по вечерам во дворике будут выступать выпускники Национальной школы искусств им. М.К.Чурлёниса.
"Все молодые исполнители – лауреаты национальных и международных конкурсов. Два вечера по четвергам будет возможность послушать произведения для фортепьяно, виолончели, альта, кларнета, фагота, гобоя, и тромбона", – сказано в сообщении.
Концерты будут бесплатными.
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