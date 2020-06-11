В четверг для посетителей будет открыт двор президентского дворца

BNS ru.DELFI.lt

Visuomenininkus pašiepiantis užrašas Prezidentūros prieigose

С четверга для посетителей будет открыт двор президентского дворца в Вильнюсе – в нем будут проходить музыкальные вечера.

11 и 18 июня по вечерам во дворике будут выступать выпускники Национальной школы искусств им. М.К.Чурлёниса. "Все молодые исполнители – лауреаты национальных и международных конкурсов. Два вечера по четвергам будет возможность послушать произведения для фортепьяно, виолончели, альта, кларнета, фагота, гобоя, и тромбона", – сказано в сообщении. Концерты будут бесплатными. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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