Эпидемиолог о семейных праздниках: как не разбудить коронавирус

Как провести лето, чтобы не пришлось изолироваться или болеть коронавирусом? Об это в передаче "Утро на Delfi" говорила эпидемиолог Роланда Лингене. Она назвала, что на семейных праздниках представляет наибольшую опасность.

"Нельзя сказать, что именно они очень опасны, я не думаю, что за все это время было всего два таких праздника. Но, к сожалению, последствия могут быть такими, как мы видим – после двух праздников заболели 26 человек, еще 200 изолированы", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, на праздниках забывают о безопасности и дистанции.

"Праздники опасны потому, что во время них складываются подходящие условия для распространения инфекции, если в числе участников есть больной человек. Во время таких праздников сложно соблюдать дистанцию, собираются близкие люди. Может, они обнимаются, не соблюдают дистанцию во время беседы, не надевают маски. Такие праздники проходят в помещении, на них бывают люди разного возраста", – сказала она.

Лингене сказала, что именно семейные праздники сейчас больше всего беспокоят эпидемиологов. Она заметила, что один больной на таком празднике может заразить 7 человек.

Специалист рассказала, как организовать безопасный праздник.

"Я хочу сказать, что если можно отложить праздник, это надо сделать. Но жизнь есть жизнь, это только рекомендация, если праздник нельзя отложить, надо оценить риски ответственность, сделать все для снижения риска.

Например, летом праздник лучше организовать на свежем воздухе. Также предлагают приглашать немного людей. Предлагают не приглашать близких из группы риска, может, организовать для них дистанционное участие", – сказала Лингене.

"Важно соблюдать расстояние, создать условия для соблюдения гигиены рук, не обниматься, не приглашать тех, кто приехал из-за границы, тех, кто должен быть в изоляции", – продолжила она.

"И гости должны подумать, оценить риск. Ведь никто лучше чем они сами не знает, к какой группе риска они относятся", – сказала Лингене.

Организаторам больших праздников она рекомендует вести перечень гостей.

"Если будет заражение, для нас это будет большой помощью при поиске контактов. Это поможет пресечь распространение инфекции", – заметила она.

Лингене не советует расслабляться в барах и клубах, поскольку это закрытые помещения, и болезнь в них распространяется быстрее.

Эпидемиолог пока еще не рекомендует здороваться за руку: "Через руки инфекция передается, и быстро".

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